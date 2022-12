Guide Ulysse… À chacun son archipel, son atoll, son île

On présente aussi les îles Marquises comme «au bout, tout au bout du monde». Parmi les personnalités qui y ont séjourné, on trouve Herman Melville, Robert Louis Stevenson, Paul Gauguin et Jacques Brel. Chacun y a peint, à travers récits, toiles et chansons, «des terres sauvages empreintes de mystère, entre enfer et paradis terrestre».

Dans ce guide, le Canada a droit à trois circuits. D’abord l’Île-du-Prince-Édouard, l’île du Cap-Breton et les Îles de la Madeleine. Puis l’estuaire du Saint-Laurent, de l’Île d’Orléans à l’Île aux Basques en passant par l’île aux Grues, l’Île aux Coudres et l’Île Verte. Enfin, l’incontournable île de Vancouver.

À chaque île sa liqueur

Le guide ne présente pas les îles en ordre alphabétique… Mais n’empêche que le premier circuit porte sur les îles ABC, c’est-à-dire Aruba, Bonaire et Curaçao, toutes incorporées au Royaume des Pays-Bas.

Elles produisent chacune une liqueur. Aruba offre le Coecoei, un mélange de rhum et de sève d’aloès. Bonaire sert le Cadushy, liqueur à base de cactus. Curaçao a sa célèbre liqueur éponyme aromatisée à l’orange.

On propose des circuits, bien entendu, pour les incontournables îles Galápagos, la charmante Majorque, la Crète luxuriante, la fameuse Santorin des îles grecques, le territoire mythique des Bermudes, le sublime Martha’s Vineyard, Taïwan au cœur sauvage, Sri Lanka ou la perle de l’océan, Fidji ou le goût du paradis.