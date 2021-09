Sao Miguel aux Açores: j’ai pour toi un lac quelque part

Les eaux du volcan des Açores

Je m’intéresserai aussi aux Caldeiras das Furnas, cavités où l’eau bouillonne et d’où jaillissent de petits geysers. Ici le paysage est lunaire et désolé, gris et brûlé, témoin de manifestations volcaniques.

Les locaux enterrent dans cette roche bouillante des marmites en fer pour mijoter pendant 6h le plat local «Cozido». C’est une sorte de pot au feu à base de porc, poulet, bœuf, choix, carottes et patates douces, qui révèle un goût fumé prononcé et qui rassasie le convive pour un bon moment.

Dans cette partie de l’île, on se prélasse volontiers dans les différentes sources d’eau chaude ferrugineuses qui délassent les muscles et qui se trouvent dans des parcs et jardins fleuris et enchanteurs.

En contemplant l’océan qui se meure à l’horizon depuis la chapelle de Notre Dame de la Paix bâtie sur les hauteurs de Villa Franca do Campo, je goûte au temps qui s’étire, au soleil qui caresse ma peau et au calme qui m’enveloppe. Et si tout bonnement j’arrêtais ici mes pas et laissais l’île me bercer pour un fragment d’éternité.

Y aller

TAP Air Portugal vous emmène de Toronto à Ponta Delgada (Sao Miguel) via Lisbonne, où vous pourrez faire un stop et profiter des charmes de la capitale du Portugal.