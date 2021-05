Coup de coeur pour Valldemossa

Valldemossa est un petit coup de cœur. À 17 km de Palma de Majorque, serti dans les montagnes, les amandiers et les oliviers, ce petit village bénéficie d’un charme fou avec sa petite église du XIXe siècle, son abondante végétation et ses placettes ombragées.

On y mange de très bonnes spécialités locales et on y apprécie le calme en retrait de l’agitation dans la capitale et sur les plages. Frédéric Chopin et George Sand ne s’y sont pas trompés et sont venir y couler des jours heureux, tout comme Jorge Luis Borgès et plus récemment Michael Douglas et Catherine Zeta Jones.

Majorque se découvre toute l’année

Enfin, le pittoresque village de Soller repose tranquillement entre mer et montagne et offre une ambiance décontractée de petite station balnéaire.

On peut se rendre dans ces petits villages en train depuis Palma de Majorque, mais il serait tellement mieux de louer une voiture se donner du temps et profiter pleinement de cette superbe région.

Majorque se découvre toute l’année, mais s’apprécie davantage en aile de saison. À vos réservations!