Miró à Québec: un esprit libre à Majorque

Le signe révélateur

Miró était à la recherche du signe, celui qui parle au plus grand nombre, qui révèle, qui dit l’inconfort de chacun face à l’adversité. Celui qui fait appel à l’intelligence du cœur et qui trouve sa signification dans le quotidien de nos existences et dans le cosmos.

Puis, à l’enchantement des signes se substitue une poésie de l’espace et de la couleur pure. Son processus créateur évoluera tout au cours de sa vie. Et, c’est cette évolution, à travers 200 peintures, sculptures et œuvres sur papier dont de nombreuses toiles grand format, que nous révèle cette exposition.

Des objets de son atelier

De plus, afin d’éclairer la démarche de l’artiste et le contexte dans lequel il exerçait son art, une cinquantaine d’objets tirés de son atelier y sont représentés: art populaire, céramiques et coquillages, etc.

La visite de Miró à Majorque. Un esprit libre est un voyage qui fait appel aux sens et qui déclenche les synapses du visiteur. L’univers de Miró se déploie sous nos yeux et nous éblouis par tant de références à la vie dans une armada de symboles qui touchent le public.

Guide et film

Pour une appréciation bonifiée de l’univers surréaliste d’un artiste exceptionnel, je recommande de réserver votre place pour la visite avec un guide-animateur. Ses propos éclairants facilitent la compréhension du langage pictural de cet éternel explorateur que fut cet artiste de réputation internationale.