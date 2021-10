Santorin : joyau de la mer Égée

Fira, la plus grande ville de l’île, vous permettra de découvrir de nombreuses églises et cathédrales de styles distincts, de visiter un musée archéologique et un musée préhistorique, de rejoindre le petit port au pied de la falaise (600 marches pour les sportifs, le téléphérique pour les autres) pour s’offrir un autre point de vue sur la ville et se restaurer dans un joli cadre, faire des achats et contempler la caldeira avec le meilleur point de vue de l’île.

Une promenade à cheval au sud de Santorin vous permettra de découvrir différentes plages et décors surnaturels entre roche volcanique, sable poussiéreux et champs de vigne. Vlychada et son sable noir. Les impressionnantes falaises de la plage rouge. Perivolos réputée pour ses fonds marins…

Oia, sculptée dans la falaise

Il faut réserver ses soirées pour Oia. Sculptée dans la falaise au nord de l’île, c’est le cœur névralgique de Santorin. On y vient faire la fête, déguster du poisson grillé face à la mer, faire les boutiques et surtout admirer depuis les vestiges du château le coucher de soleil qui éclabousse de pourpre et d’or maisons, places, dômes bleus et clochers.

De toute beauté. Oia étant assez excentrée, il est préférable de s’y rendre en bus ou en scooter.

S’abandonner au luxe, au calme et à la volupté

Partez naviguer le long des falaises, près du volcan et dans la caldeira à bord d’un voilier. Laissez-vous bercer par la brise. Baignez-vous dans une eau cristalline où vous aurez peut-être la chance d’observer tortues de mer et dauphins.