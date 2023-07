Guide Ulysse : passeport pour les Îles de la Madeleine

Je vous ai déjà parlé des Îles de la Madeleine suite à une croisière gastronomique. Jean-Hugues Robert vous invite à y séjourner et à découvrir leurs charmes grâce au guide Ulysse Explorez les Îles de la Madeleine, véritable passeport de première classe.

Cet archipel est composé d’une douzaine d’îles, dont sept sont habitées. En forme d’hameçon, il fait environ 65 km de longueur, couvre une superficie de 200 km2 et compte près de 300 km de plages sablonneuses.

Descendance acadienne

On compte quelque 13 000 Madelinots et Madeliniennes, principalement de descendance acadienne. Environ 50 % de la population vit sur l’île du Cap aux Meules. Seule île habitée qu’aucune route ne relie au reste de l’archipel, l’île d’Entrée est majoritairement anglophone, d’origine écossaise et irlandaise.

Pour y avoir séjourner trois fois, je peux facilement dire qu’il y a de nombreux arrêts incontournables. Dont la Fromagerie du Pied-de-Vent et le Fumoir d’Antan sur l’île du Havre aux Maisons. La microbrasserie À l’abri de la Tempête sur l’île Cap aux Meules. Et le Centre d’interprétation du phoque sur l’île de la Grande Entrée.

Le Site patrimonial de La Grave, sur l’île du Havre Aubert, vaut le détour. Un petit quartier d’art et d’artisanat s’est développé sur la grève où jadis pêcheurs et marchands se donnaient rendez-vous pour le débarquement des prises. C’est l’un des lieux les plus fréquentés durant la saison touristique.