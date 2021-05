Contrastes et sourires de l’Inde au Rajasthan, terre des Mahārājas

Poésie et de douceur à Udaipur

Mais c’est Udaipur sans doute, entourée par les lacs Pichola, Fateh Sagar et Swaroop Sagar, qui a conquis mon cœur.

J’y ai trouvé beaucoup de poésie et de douceur, une vie au rythme plus lent dont les jours commencent et se terminent par des ablutions, où on prend le temps de savourer un thé, de se promener dans le Jardin des Demoiselles, de naviguer sur les eaux du lac Pichola quand le soleil se couche.

La vie nocturne y est festive avec de la musique jouée derrière les murs et dans la rue, des rassemblements en famille sur les bords du lac…

Pour autant, on se laisse séduire par la beauté et l’exotisme de l’Inde et de ses palais et temples, véritables chefs-d’œuvre architecturaux et témoins d’une époque ou opulence, élégance et raffinement allaient de pair.

Après la pandémie en Inde…

Quand les frontières rouvriront et qu’il sera à nouveau possible de voyager sans risques, nul doute que je retournerai en Inde poursuivre plus avant mon exploration d’un pays au charme ensorceleur.

