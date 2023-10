Sur les traces d’un amoureux de la nature: Charles Sauriol

Ce grand terrain lui a longtemps servi de lieu de villégiature où il venait les fins de semaine et l’été avec sa famille avant qu’on commence à en exproprier de larges parties pour la construction de l’autoroute Don Valley dans les années 1960.

En 1968, l’ensemble du terrain restant allait passer aux mains de la Toronto and Region Conservation Authority (TRCA) qui faisait alors l’acquisition des terres privées le long de la Don.

Pour la préservation de la vallée de la Don

Sauriol a longtemps oeuvré pour la préservation de la nature. Il a été en 1949 un des co-fondateurs de la Don Valley Conservation Association, qui allait devenir la TRCA quelques années plus tard.

Membre de plusieurs autres organismes environnementaux, il était reconnu pour le succès de ses collectes de fonds. De plus, il a publié plusieurs livres et articles sur la conservation de la nature et l’histoire de la Don.

Tout au long de sa vie qui fut longue et fort riche, Sauriol s’est préoccupé de préserver les environnements naturels et plus particulièrement les arbres. Bien après avoir pris sa retraite, il continuait son engagement pour la préservation des aires boisées et la plantation d’arbres pour éviter ou remédier à la dégradation des terres.