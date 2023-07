Bière et danse pour la Fête nationale belge du club social TO.BE

On estime que 2000 Belges sont établis à Toronto, un peu plus de Flamands que de Wallons (l’inverse à Montréal). TO.BE en rassemble environ 150.

«Les Belges sont généralement bien intégrés à Toronto, ce qui explique qu’on ne les remarque pas tout de suite dans les milieux de travail et les activités communautaires.»

TO.BE (comme dans «to be or not to be», ou encore «to become») se donne néanmoins pour mission d’aider les Belges à faciliter leur installation et leur vie à Toronto.

Et à rassembler les Belges d’ici autour d’activités sympathiques: rencontres et jeux dans des bars, patinage, balades en nature.

Balades, jeux, BBQ, dégustations de bières…

Déjà, le 23 novembre 2022, des membres du futur club avaient organisé dans un bar le visionnement du match Canada-Belgique en Coupe du monde (remporté 1-0 par la Belgique) qui avait attiré 120 personnes.