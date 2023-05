La nouvelle école secondaire de l’Est de Toronto portera le nom de Michelle O’Bonsawin

La nouvelle école secondaire du Conseil Viamonde dans l’Est de Toronto, qu’on appelait jusqu’à maintenant l’école Greenwood, portera le nom de la juge de la Cour suprême Michelle O’Bonsawin.

Le Conseil scolaire a validé ce choix lors de sa séance du 18 mai. L’école est située à l’Est de la rue Greenwood et au Sud de Danforth. En septembre prochain, elle accueillera d’abord des élèves de 7e, 8e et 9e années.

Franco-Ontarienne Autochtone

La juge Michelle O’Bonsawin, nommée à la Cour suprême en septembre 2022, est née dans le Nord de l’Ontario. Elle et membre de la Première Nation d’Odanak.

C’est évidemment la première juge autochtone à la Cour Suprême du Canada. Et depuis sa nomination, tous les juges du plus haut tribunal du pays sont bilingues. Elle a aussi été la première juge abénakise et la plus jeune juge à la Cour Supérieure de justice de l’Ontario.

Elle est spécialisée dans les domaines du droit du travail et de l’emploi, des droits de la personne et du droit relatif à la protection de la vie privée.