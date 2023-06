La Cité célèbre ses 45 diplômés à Toronto

Santé mentale et Techniques de médias

La Cité à Toronto est en période de recrutement pour un post-diplôme en Santé mentale et toxicomanie, ainsi que pour un nouveau programme de Techniques de médias et communications numériques.

Avec son campus principal de 5000 étudiants à Ottawa et ses antennes dans l’Est ontarien et à Toronto, La Cité est le plus grand collège d’arts appliqués et de technologie de langue française au Canada à l’extérieur du Québec, offrant plus de 140 programmes.

Plus de 2300 finissants du Collège ont reçu un baccalauréat, un diplôme ou un certificat, lors de sept cérémonies tenues du 13 au 15 juin au Studio du pavillon Excentricité du campus principal d’Ottawa.