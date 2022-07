Le Collège nordique francophone s’allie à l’Université de l’Ontario français

Suivi par plus de 150 apprenants du Collège nordique francophone des Territoires du Nord-Ouest (TNO) depuis 2016, le cours Culture et Langue Tli cho sera désormais offert à la communauté étudiante de l’Université de l’Ontario français (UOF), à Toronto.

Le Collège nordique francophone a conclu récemment une entente de partenariat avec l’UOF, qui se traduira dès cet automne par un échange d’expertise entre les deux institutions. Le cours Leadership et la gestion de la diversité, conçu par la jeune université torontoise, sera ainsi offert à Yellowknife dès la rentrée.

Le nouveau cours sera suivi par l’ensemble du personnel du collège. Il sera également proposé aux gestionnaires, directeurs d’entreprises et autres professionnels du gouvernement ou d’organismes «qui souhaitent débuter ou poursuivre une démarche de diversité et d’inclusion, et qui s’intéressent au leadership et la gestion de la diversité».

C’est ce qu’explique le directeur général du Collège nordique francophone, Patrick Arsenault, qui est en poste depuis mai 2022.

Un rayonnement pour le Tli cho

De son côté, l’institution de Yellowknife partagera son cours sur la culture et la langue Tli cho à la communauté étudiante de l’UOF.