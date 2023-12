L’Ontario a promu son expertise nucléaire à la COP28

La ministre ontarienne de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, Andrea Khanjin, s’est jointe au groupe du ministre Smith, à la COP28, qui rencontrait Sama Bilbao y León, directrice générale de la World Nuclear Association.

L’Ontario est ainsi devenu le premier territoire infranational à se joindre à l’initiative Net Zero Nuclear pour «aider le monde à déployer une énergie nucléaire fiable, propre et abordable pour assurer la sécurité énergétique des pays du monde entier».

Accord avec la Saskatchewan

À la COP28, où s’activaient plus de 80 000 délégués de gouvernements et d’entreprises, dont 700 Canadiens, nos ministres Smith et Khanjin ont côtoyé Steven Guilbeault, ministre canadien de l’Environnement et du Changement climatique, Danielle Smith, première ministre de l’Alberta, Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan, et Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec.

Le mois dernier, Ontario Power Generation et sa filiale Laurentis Energy Partners ont annoncé un accord de cinq ans avec SaskPower en vue de mettre au point des petits réacteurs modulaires (PMR) en Saskatchewan.

Le gouvernement de l’Ontario participe aussi au déploiement de ses produits et services nucléaires au Tennessee, en Pologne, en Estonie et en République tchèque.