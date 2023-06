Le plus gros projet de fusion nucléaire accumule les problèmes et les retards

Composantes défectueuses

Entretemps, on avait appris l’existence de composantes défectueuses… Comme les boucliers thermiques, destinés à garder l’hélium liquide à une température très basse… Et les différentes pièces de la chambre à vide, qui ne s’emboîtent pas les unes aux autres avec la précision requise.

En janvier 2022, l’Autorité de sécurité du nucléaire de France avait ordonné pour cette raison une pause dans l’assemblage de la chambre à vide, invoquant des questions non résolues sur la sécurité des travailleurs quant aux possibles fuites de radiations.

Épaissir les murs signifiait ajouter du poids à l’ensemble de la structure, une question dont on ignore si elle a été résolue aujourd’hui, mais qui a encore ajouté aux délais.

Résultats lointains

Bernard Bigot est décédé en mai 2022. Dans un communiqué émis en novembre, le nouveau directeur, Pietro Barabaschi, admettait l’existence de ces composantes défectueuses et décrivait les difficultés de réassemblage que cela posait pour une gigantesque machine déjà en cours d’assemblage. Mais il ne se risquait pas à parler de calendrier.

À la défense d’ITER, d’autres mégaprojets scientifiques ont aussi eu droit à des retards et des dépassements de coûts. Le télescope spatial James-Webb, qui devait coûter 1 milliard $ et prendre 10 ans, a nécessité 20 ans et coûté plus de 10 milliards $.