La fusion nucléaire: un rêve de 60 ans… pas avant 50 ans

Et c’est ce qui s’est passé à 1 heure du matin, le 5 décembre, au Laboratoire national Lawrence Livermore (LNLL), en Californie. 192 lasers ont envoyé l’équivalent de 2,05 mégajoules d’énergie sur une capsule de la taille d’un dé à coudre contenant de l’hydrogène.

La chaleur ainsi générée (150 millions de degrés) a provoqué la fusion des atomes d’hydrogène, produisant 3 mégajoules d’énergie — soit un gain net.

Énergie infinie

Ce que cela signifie: c’est une énergie qui, en théorie, coûterait beaucoup moins cher que toutes les formes d’énergie connues, pourrait se poursuivre indéfiniment — comme dans une étoile — et ne produirait ni déchets radioactifs ni gaz à effet de serre.

Un gros bémol: cette libération d’énergie a duré un minuscule moment — moins d’un milliardième de seconde.

Et il a fallu pour cela les lasers les plus puissants du monde, formant une installation de la taille d’un stade sportif (National Ignition Facility) qui a coûté 3,5 milliards $ et qui poursuit cet objectif depuis 2009.