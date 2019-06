30 ans sans fusion froide

Une «nouvelle» spectaculaire pendant les premiers jours qui, en dépit de tous les bémols apportés ensuite par les journalistes spécialisés, a acquis une vie propre.

Aujourd’hui, elle entrerait de plain-pied dans la catégorie des «fausses nouvelles» — mais via Facebook ou YouTube, elle aurait rapidement gagné un auditoire capable de la défendre bec et ongles, bien plus vite et plus «efficacement» qu’en 1989.

Pour toutes ces raisons, écrit le journaliste Philip Ball dans Nature, la fusion froide vaut encore la peine qu’on la «revisite»… ne serait-ce que pour apprendre à éviter ces dérapages.