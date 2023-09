Viamonde: première rentrée pour la nouvelle école secondaire Michelle-O’Bonsawin à Toronto

«Nous sommes très fiers de ce projet et nous avons hâte de laisser la communauté scolaire découvrir cette nouvelle école.»

Cachet moderne

Contrairement à son apparence antérieure, l’école a maintenant un cachet moderne et propice aux apprentissages et au travail, grâce à ses grandes fenêtres laissant entrer la lumière naturelle, son étincelant gymnase double, ses salles de classe fonctionnelles et bien équipées, puis ses deux terrasses sur le toit, permettant la pratique de sport ou la détente.

Même si les occupants ont commencé à s’approprier les lieux du 24 avenue Mountjoy, l’ouverture officielle de la nouvelle école Michelle-O’Bonsawin aura lieu au printemps 2024.

Le Conseil scolaire Viamonde, non confessionnel, gère 41 écoles élémentaires et 16 écoles secondaires dans toute la péninsule ontarienne, de Bowmanville à London et Windsor, en passant par Midland, Toronto et Niagara Falls.