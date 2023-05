Un premier film francophone en ouverture du Hamilton Black Film Festival

Tout ces films seront également disponibles en ligne. Comme le festival virtuel s’étend sur deux jours de plus, la programmation diffère quelque peu: un plus grand nombre d’oeuvres seront disponibles entre les 26 et 30 mai.

En plus des projections, «des discussions en personne avec des réalisateurs et réalisatrices» sont également au programme. Il y aura aussi des «remises de prix», et «un concert de kora, instrument envoûtant de l’Afrique de l’Ouest».

Julie Jardel l’assure, «vous ne serez pas déçus»!