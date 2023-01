Les écoles et universités doivent s’adapter à ChatGPT

Certains systèmes scolaires publics, y compris à New York et à Seattle, ont interdit l’outil sur les réseaux wi-fi et les appareils des écoles pour éviter la tricherie. Cependant, les étudiants peuvent facilement trouver des contournements pour accéder à ChatGPT.

Tricherie et liberté académique

Voilà pourquoi, les collèges et les universités hésitent à interdire l’outil. Ils doutent de l’efficacité d’une telle démarche et ne veulent pas porter atteinte à la liberté académique. Au lieu de cela, ils cherchent des moyens de changer la façon dont les gens enseignent.

Par exemple, le professeur Norrin Halilem, de l’Université Laval, pense à transformer l’écriture d’essais pour ses cours ce semestre.

Il prévoit demander aux étudiants de rédiger des premiers jets en classe, en utilisant des navigateurs qui surveillent et restreignent l’activité informatique. Dans les versions ultérieures, les étudiants devront expliquer chaque révision.

Le prof pourrait même renoncer aux essais et plutôt intégrer ChatGPT dans les cours en demandant aux étudiants d’évaluer les réponses du chatbot. «Discutons entre nous, êtres humains», dit-il.