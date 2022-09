Des chercheurs en intelligence artificielle craignent une catastrophe

Des milliers de personnes ont signé une lettre ouverte de l’informaticien britannique Stuart Russell, en 2015, qui en appelait à «des recherches élargies visant à s’assurer que les systèmes de plus en plus avancés d’IA soient robustes et bénéfiques».

À l’inverse, ceux qui ne cèdent pas au pessimisme évoquent l’exemple de la voiture autonome, qui est encore loin de pouvoir prendre des décisions éclairées en toutes circonstances, en dépit des sommes énormes qui y ont été investies.

Ces machines qui «apprennent»

Si, dans les années 2000 et 2010, ces réflexions portaient sur les capacités théoriques d’une «super-intelligence», elles sont devenues plus ancrées dans le réel avec les concepts récents d’apprentissage automatique (machine learning) et de traitement automatique du langage.

Ces concepts ont ouvert de nouvelles perspectives sur ce que nous pouvons faire avec l’IA et ce que nous ignorons encore de son potentiel.

Des juristes s’interrogent aussi. Le comité sur l’intelligence artificielle du Conseil de l’Europe a notamment statué sur l’importance d’une règlementation qui laisse la prise de décision aux humains «et non à des modèles mathématiques». Mais reste à écrire de telles lois…