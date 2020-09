Le gouvernement oublie-t-il l’intelligence artificielle et la robotique?

Aujourd’hui, l’ordinateur et le robot n’ont pas encore atteint la capacité du cerveau humain dans tous les domaines, ni une totale indépendance et autonomie, car l’être humain a plus de neurones que l’ordinateur a de transistors. Leur statut est celui d’un objet.

Cependant, l’Union européenne propose, pour ceux qui sont déjà assez intelligents et autonomes, un statut spécial de personnalité électronique possédant certains droits et devoirs se rapportant surtout à leur responsabilité civile.

Plus intelligents que nous?

Avant 2030, dans une première phase, les ordinateurs et les robots devraient atteindre la même intelligence et autonomie que les êtres humains dans tous les domaines, grâce aux algorithmes leur permettant un apprentissage automatique sans être programmés et éventuellement, grâce à l’apprentissage automatique en profondeur (deep learning) en utilisant des réseaux neuronaux artificiels.

C’est ici que se pose la question de leur statut du point de vue juridique et constitutionnel. Devrons-nous les traiter comme des êtres humains puisqu’ils pourront agir sans contrôle humain, quoique sujet à certaines limitations physiques?

Vers 2080, ils seront devenus infiniment plus intelligents que les êtres humains. Cela va poser un problème existentiel, car ils auront atteint l’horizon des événements, c’est-à-dire une singularité. Tout ce que l’on sait n’aura plus de valeur au-delà de l’horizon. Il ne sera plus possible de prévoir l’avenir des robots.