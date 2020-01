Une intelligence artificielle capable d’évaluer le travail de neurochirurgiens

«Ce n’est pas une tâche trop difficile pour quelqu’un d’expérience, mais c’est quelque chose qui doit être parfaitement maîtrisé», souligne Vincent Bissonnette.

Experts vs juniors

Les chercheurs enregistraient des données sur les différents gestes — positions, angles et forces — aux 20 millisecondes afin de les soumettre à cinq algorithmes.

Et plus les participants démontraient de la maîtrise, plus la machine apprenait à distinguer ceux qui étaient les experts et ceux qui étaient les juniors.

En s’entraînant ainsi au moyen de la réalité virtuelle, les jeunes chirurgiens risquent donc de voir bientôt leurs compétences être sanctionnées par l’IA.

«L’évaluation réalisée par la machine dépasse l’humain et ses possibles biais subjectifs. Pour l’instant toutefois, l’apport de l’IA resterait limité à l’évaluation de certains apprentissages très spécifiques», rappelle le chercheur.