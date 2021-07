L’intelligence artificielle au secours des enseignants débordés

Les cours en ligne sont de plus en plus populaires et peuvent rejoindre des milliers d’étudiants. Comment évaluer autant d’élèves? L’intelligence artificielle serait une avenue intéressante, selon des chercheurs de la Californie.

En 2020, l’Université Stanford a mis au point un cours en ligne gratuit d’initiation à la programmation appelée «Code in Place». Le cours a rejoint 10 000 étudiants en 2020 et 12 000 en 2021. Il n’offrait toutefois pas d’évaluation aux élèves en raison du nombre trop élevé de participants.

Des informaticiens de Stanford ont voulu corriger la situation grâce à l’intelligence artificielle.

Un algorithme qui en optimise un autre

Le système qu’ils ont développé est basé sur l’approche du méta-apprentissage. Cela consiste à utiliser un premier algorithme pour optimiser le fonctionnement d’un deuxième. Cela permet à un ordinateur d’apprendre à apprendre à évaluer un examen.

Pour entraîner l’ordinateur, il faut toutefois beaucoup de données.