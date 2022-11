L’intelligence artificielle, une nouvelle collègue de travail

«Il y en a tellement que c’est impossible pour un médecin de pouvoir lire tous les documents. Les médecins, ils adorent, parce qu’ils ont un collègue, pas quelqu’un qui va les remplacer un jour», ajoute-t-il.

La troisième génération de l’IA

Même si l’IA existe depuis plus de 50 ans, la technologie vit un nouvel élan, explique Alain Mouttham.

«Tout ce qui est haute technologie, il y a des périodes où ça fonctionne très fort… Et il y a de l’entrain et d’autres périodes plus creuses où il n’y a plus d’investissement. Maintenant, on est dans la troisième génération de l’IA.»

«Grâce à des machines ultras performantes, des systèmes de données énormes et des robots… On arrive à faire des choses qu’on ne pouvait pas faire il y a quatre ou cinq ans.»

Grâce à plusieurs subventions, La Cité a pu acquérir autant des imprimantes 3D que des machines qui peuvent créer des formes impossibles à faire par l’humain.