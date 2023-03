La cabane à sucre de samedi est annulée

Les organisateurs de la Semaine de la francophonie de Toronto ont annulé l’activité communautaire de ce samedi 25 mars, sur le thème de la cabane à sucre, «à cause du mauvais temps prévu».

La météo prévoit en effet une vingtaine de millimètres de pluie cette journée-là.

On attendait quelques centaines de participants dans la courette extérieure de l’Université de l’Ontario français, au 9 rue Lower Jarvis. Plusieurs organismes franco-torontois y avaient réservé des kiosques.

Pas possible à l’intérieur

Il n’était pas possible de déplacer l’activité à l’intérieur, indique la présidente du comité organisateur, Édith Dumont, vice-rectrice à l’UOF. «Par exemple, les BBQ pour la préparation de la nourriture.

Certaines tables d’exposants et les artistes et groupes musicaux ont annulé leur présence jeudi matin. Des personnes s’ayant procuré des billets ont annulé.»

La «journée familiale» est toujours l’un des événements rassembleurs de la Semaine de la francophonie. Ces dernières années, elle avait lieu dans les locaux du Collège Boréal, au 3e étage du 1 rue Yonge.