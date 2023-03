Florian François dans le court-métrage «Paris, Ontario» à CBC

Tournage à l’époque de la covid rime également avec «cas-contact». Alors, quand un des membres de l’équipe se retrouva dans ce cas, c’est toute la production qui se retrouva à l’arrêt pendant quelques semaines.

Le cinéma crée de l’empathie

À cette époque, il y a eu des débats sur le côté essentiel, ou non, des oeuvres d’art. Florian François a choisi son camp. «Je crois foncièrement au pouvoir du cinéma pour créer de l’empathie, pour découvrir des cultures, ou des pays.»

«En tant que cinéphile», ajoute-t-il, «il y a beaucoup d’endroits que j’ai l’impression de connaître, alors que je n’y ai jamais mis les pieds. L’art, en général, est très important.»

En plus d’une belle histoire, les bons films ont de belles images. Et c’est exactement ce que l’on peut observer dans la création d’Arnaud Weissenburger. Entre les plans dans la ville, la séquence dans un restaurant, mais aussi le très immersif et impressionnant plan-séquence de fin, ce court-métrage est une réussite technique et narrative.

Ce genre de séquence est difficile à mettre en oeuvre, mais comme l’affirme François, c’est «l’esprit d’équipe», la cohésion, et la quantité de travail fourni en amont par tout ce groupe d’étudiants qui a facilité la production de cette création.