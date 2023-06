Vivre à Taïwan (1) : l’expérience récente d’un doctorant de l’Université d’Ottawa

En visitant les magnifiques temples. En participant aux festivals traditionnels comme le Nouvel An lunaire. En explorant l’art et l’artisanat locaux. En assistant à des spectacles traditionnels comme le Festival des lampes. En découvrant la délicieuse cuisine taïwanaise. Et en participant à des cours de langue chinoise.

«Ces explorations inédites m’ont offert une occasion unique de m’imprégner de la culture taïwanaise», témoigne-t-il.

Se lier d’amitié avec les Taïwanais

«Généralement, il faut faire le premier pas pour se faire des amis à Taïwan. La culture étant influencée par le mode de vie réservé, il est un peu rare pour les Taïwanais d’engager le premier contact», commente Richard.

«De plus, comme partout dans le monde, les personnes ayant une couleur de peau plus sombre ont tendance à être acceptées par la société avec plus de réticence par rapport aux personnes au teint clair…»

«Cependant», assure Richard, «une fois le premier contact établi, les Taïwanais sont habituellement très chaleureux et sympathiques.»