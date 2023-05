Une exposition sur les langues chinoises combat les préjugés

L’ancienne professeure de linguistique se désole que les stéréotypes sur la langue entraînent des généralisations à l’encontre des Sino-Canadiens. «Au Canada, nous avons des communautés chinoises qui sont venues d’Inde, de Singapour, de Taïwan, de Hong Kong», énumère-t-elle.

Découvrir cette diversité est la première étape pour lutter contre le racisme anti-Chinois, selon Elaine Gold. «Nous l’avons vu croître pendant la covid. Nous le voyons encore grandir lorsque quelque chose de politique se produit en République Populaire de Chine. Cela se reflète sur quiconque partageant cet héritage», regrette-elle.

Les déclarations de crimes haineux à la police contre les personnes originaires d’Asie de l’Est et du Sud-Est ont augmenté de 301% en 2020, soit la première année de la pandémie de COVID-19, selon Statistique Canada.

Passé et présent

L’exposition itinérante se compose de six bannières bilingues imprimées recto verso, toutes surplombées d’un titre en caractères chinois. Elle peut tenir dans deux caisses de transport afin d’être facilement expédiée et réinstallée partout au Canada.

On y découvre la prononciation des tons (jusqu’à 9 en cantonais), l’origine et la forme des caractères simplifiés et traditionnels, et de nombreuses données démographiques. L’exposition met en avant l’histoire des lois discriminatoires votées par peur du soi-disant «péril jaune».