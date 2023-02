Comment j’ai célébré le Nouvel An chinois

Le Nouvel An chinois est l’une de mes fêtes préférées en raison de la nourriture, de la possibilité de passer du temps avec la famille et les amis, et bien sûr, des enveloppes rouges. La fête de cette année était particulièrement spéciale pour moi, car c’était la première fois que je la passais avec ma grand-mère, qui vient de Hong Kong.

Le Nouvel An chinois – ou Nouvel An lunaire – est un événement important pour plusieurs peuples asiatiques. Cette année, il tombait le 22 janvier, et les célébrations duraient 16 jours. Le jour où la fête commence représente en fait le début d’une nouvelle année.

L’année du lapin

Chaque année correspond également à un signe du zodiaque différent, avec 12 signes du zodiaque chinois au total. Ces signes du zodiaque sont des animaux, celui de cette année étant le lapin. Il faudra attendre 12 ans pour que le lapin redevienne l’animal du zodiaque, et cela vaut pour chaque animal.

Chacun célèbre le Nouvel An chinois différemment, mais beaucoup suivent les mêmes traditions et étiquettes.

L’une des plus courantes est le «bai nian», qui consiste à se rendre dans la maison de sa famille ou de ses amis pour échanger des vœux pour la nouvelle année. La salutation la plus populaire est «gong hei fat choy», qui signifie «grand bonheur et prospérité».