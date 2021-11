À la découverte des langues des signes du Canada

L’ASL et la LSQ ont en commun les chiffres, l’alphabet, le oui et le non, ou encore la façon d’évoquer la famille et le temps. Mais pas davantage. Pourtant «l’ASL et la LSQ sont en réalité des langues sœurs», souligne Elaine Gold.

«Je n’avais pas réalisé que l’ASL descendait de la LSF. Des personnes parlant la LSF sont venues en Amérique du Nord [au début des années 1800] et ont développé l’ASL avec des personnes sourdes. Si vous regardez l’histoire de la LSQ, la LSF est aussi à sa base», ajoute-t-elle.

Langues autochtones en péril

Avant de visiter l’exposition, on ne s’imagine pas forcément que les peuples autochtones ont eux aussi développé leurs propres langues des signes. L’exposition leur accorde une attention toute particulière.

Chez les Inuits, où le taux de surdité est plus élevé que dans la population générale, la langue des signes a émergé il y a au moins 100 ans.