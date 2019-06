Une application mobile unique pour la langue des signes

Une application mobile pour l’apprentissage de la langue des signes québécoise (LSQ) a été lancée ce 5 juin au Collège d’arts appliqués La Cité, à Ottawa.

DICO LSQ contient plus de 2 000 mots et phrases en LSQ, langue utilisée par les communautés sourdes de la francophonie canadienne ainsi que par toute personne nécessitant une langue visuelle pour communiquer.

Google Play et App Store

L’application a été développée conjointement par des professeurs et des étudiants des programmes Éducation en services à l’enfance, Technologie du génie informatique et Design graphique de La Cité. Elle est disponible sur Google Play et sur l’App Store.

«Ce projet interdisciplinaire met en valeur tout le talent et l’expertise de notre communauté collégiale», a déclaré Lise Bourgeois, présidente-directrice générale de La Cité. «Professeurs et étudiants ont fait preuve de détermination et de créativité et ils se sont complètement investis dans un projet expérientiel qui aura un impact direct sur les gens, bien au-delà du Collège. Nous sommes vraiment très fiers de ce projet.»

Une fille inspirante

DICO LSQ est une adaptation mobile de la version actuelle du dictionnaire LSQ- français pour l’enfant et sa famille du Regroupement des parents et amis des enfants sourds et malentendants franco-ontariens (RESO), organisme qui a collaboré au projet.