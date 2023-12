C-18 : à qui reviendront les 100 millions $ de Google?

«Il n’y a pas de médias locaux qui surveillent les administrations locales. Il y a plus de risques de corruption, il y a plus de risques de gaspillage de fonds publics et les enjeux locaux n’ont pas d’écho dans les grands parlements», note-t-il.

Concurrence déloyale de Radio-Canada

Marc-François Bernier va plus loin et affirme qu’il y a une concurrence déloyale de Radio-Canada face aux médias locaux. D’après lui, grâce aux fonds publics, Radio-Canada peut couvrir plus d’évènements communautaires là ou d’autres entreprises médiatiques plus petites n’ont pas les moyens ou les ressources pour le faire.

«Il ne faut pas créer de l’argent pour Radio-Canada, sinon ça prive autant les médias locaux de leur droit d’existence, de leur droit de servir leur clientèle. Moi je trouve qu’il y a une question d’équité dans ça. Et c’est aussi lié à la diversité et à la pluralité des sources d’information», défend-il.

Pour sa part, Jean-Hugues Roy croit que l’agence La Presse canadienne devrait être en première ligne pour recevoir une part du fonds Google.

«Ce serait très dommageable pour la qualité de l’information au Canada si La Presse canadienne devait fermer ses portes, donc pour moi ce serait la priorité numéro un», assure-t-il.