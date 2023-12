Nathalie Des Rosiers nommée juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario

Engagement social

Elle a présidé, entre autres, la Fédération des sciences humaines du Canada, le Conseil des doyens de droit du Canada, l’Association canadienne des professeurs et professeures de droit du Canada et l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO).

Elle a co-édité The Oxford Handbook of Canadian Constitution (2017) avec Peter Oliver et Patrick Macklem.

Elle a également été auteure, avec Louise Langevin et Marie-Pier Nadeau, de L’indemnisation des victimes de violence sexuelle et conjugale (Prix Walter-Owen 2014 de la Fondation canadienne pour la recherche juridique).



Nathalie Des Rosiers a reçu l’Ordre du Canada, l’Ordre de l’Ontario, des doctorats honorifiques de l’Université UCL (Belgique) et du Barreau de l’Ontario, ainsi que le Prix Christine-Tourigny, décerné chaque année par le Barreau du Québec à une avocate pour récompenser son engagement envers la profession, son engagement social et sa contribution particulière à la progression des femmes dans la profession.

Elle est membre de la Société royale du Canada.

Nouveaux postes de juges

En annonçant l’accession de Nathalie Des Rosiers à la magistrature ontarienne, le ministre Arif Virani a signalé que la nouvelle juge occupe l’un des deux postes restants autorisés en vertu de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022.