Nathalie Des Rosiers est déjà au travail au Collège Massey de Toronto

La députée libérale provinciale d’Ottawa-Vanier, Nathalie Des Rosiers, a officiellement déposé sa lettre de démission ce mercredi 31 juillet et tire ainsi un trait sur la vie politique.

Mme Des Rosiers avait précédemment indiqué qu’elle souhaitait se retirer de son poste de députée avant le 31 août, puisqu’elle a accepté en mai dernier un poste de directrice du Collège Massey, affilié à l’Université de Toronto.

«C’est certainement avec grande tristesse que je me retire aujourd’hui. J’adore la circonscription d’Ottawa-Vanier et ça été un honneur pour moi de servir l’intérêt de ces gens-là», confie au le quotidien Le Droit celle qui a été pendant cinq mois ministre des Richesses naturelles et des Forêts.

À l’Université de Toronto

Mme Des Rosiers n’aura pas à attendre bien longtemps avant d’exercer ses nouvelles fonctions. Elle a repris le boulot dès ce jeudi 1er août «Je suis excitée à l’idée de contribuer à l’avancement de la science et des connaissances. C’est nécessaire pour faire avancer la société.»

Entrée en poste lors d’une élection partielle en 2016, Mme Des Rosiers se souvient de plusieurs grands moments de sa carrière politique. Cependant, ce qui la rend le plus fière est son implication dans le projet Ottawa ville bilingue, qui a été adopté en décembre 2017.