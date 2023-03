Mémorable 30e anniversaire pour le Salon du livre de Toronto

Les organisateurs du Salon du livre de Toronto étaient satisfaits de leur 30e édition, du jeudi 2 au dimanche 5 mars, qui a attiré des centaines d’acheteurs de livres et de festivaliers à l’Université de l’Ontario français (UOF), rue Lower Jarvis.

Le Salon y occupait deux fois plus d’espace que l’an dernier, et l’achalandage était à la hausse selon le président Valéry Vlad et le directeur général Paul Savoie, qui sont à la barre de l’événement annuel depuis plus de quinze ans.

Les 5 prochaines années à l’UOF

Grâce à un partenariat signé la semaine même, le Salon sera de retour à l’UOF l’an prochain… et les quatre autres années suivantes, a annoncé le recteur Pierre Ouellette lors de la soirée d’ouverture.

En effet, a-t-il souligné, l’UOF a aussi pour vocation d’être un carrefour de rencontres et d’activités pour la communauté franco-torontoise.

Guy Mignault, président d’honneur

Le Salon 2023 était placé sous la présidence d’honneur de Guy Mignault, l’ancien directeur artistique du Théâtre français de Toronto pendant 19 ans.