30e Salon du livre de Toronto: lettres et slam sur l’état de notre monde

Deux soirées exceptionnelles sont au programme de ce 30e anniversaire.

Le vendredi 3 mars, le Salon propose une soirée «de mots et de mets, de musique, d’humour et de surprises», avec les chanteurs et musiciens Robert Paquette et Patricia Cano.

On y rencontrera aussi des récipiendaires des prix littéraires Christine-Dumitriu-van-Saanen et Alain-Thomas décernés chaque année par le Salon, des anciens présidents et membres du conseil d’administration, ainsi que des amis de l’événement annuel.

Le samedi 4 mars, la soirée Lettre à la Terre rassemblera des auteurs, conteuse, slameurs et comédiens «ensemble pour la défense de la planète».

Programmation jeunesse

En avant-midi du samedi 4 mars, les tout-petits auront droit à de la poésie et de l’aventure, de la musique, du dessin et de la danse.