L’Ontario français bien représenté au Festival acadien de la poésie

«J’ai choisi des textes avec des objets tels qu’un poteau de métal, une pitoune (tronc d’arbre sur la drave), une maison mobile, des cordes à linge, des roches, un chapelet. Tous ont une résonnance dans le vécu des gens du Nord.»

Pour Véronique Sylvain, la poésie fait partie du quotidien depuis un certain temps. Elle note des idées, des débuts ou fins de textes poétiques dans son téléphone ou sur des bouts de papier. «J’ai besoin d’écrire pour mieux apprivoiser et comprendre mon quotidien, celui des autres aussi.»

Andrée Lacelle n’est plus seule

Première récipiendaire du Prix littéraire Trillium de langue française (1995), Andrée Lacelle a été la première poète officielle de langue française de la Ville d’Ottawa (2017-2019). Elle a illustré comment la poésie peut faire partie de la résilience-résistance des Franco-Ontariens en dirigeant le collectif de poètes qui ont pris la parole pour dénoncer le recul du gouvernement Ford en matière de protection des droits des acquis francophones en 2018 (Poèmes de la résistance, Prise de parole, 2019).

Pour Andrée Lacelle, «la poésie est avant tout un dire ; les vers disent le savoir du cœur». La première fois qu’elle a lu le poème Accompagnement de Saint-Denys Garneau, l’autrice originaire d’Hawkesbury et établie à Ottawa a eu l’impression d’entendre la voix du poète lui chuchoter ses vers. «J’ai alors éprouvé ce sentiment profond de recevoir ses mots et je n’étais plus seule.»

Lors du Festival acadien de la poésie, Andrée Lacelle participera au deuxième volet «Au fil du courant», placé cette fois sous le signe «Gestes et mouvements», le 17 octobre à 11 heures. Elle affirmera que «le poème fait résolument face à des espaces sans limites ; il ose franchir tant de murs en soi et en l’autre. Le poème est lumière et profondeur à partager.»