Nancy Vickers : imagination débridée dans un roman déjanté

Capharnaüm est une histoire «fameusement drôle, émouvante, voire pathétique», selon Gloria Escomel, la collaboratrice de Nancy Vickers pour ce livre. La couverture s’explique par ce commentaire d’Elsa: «Je suis la maman-araignée dans la toile amoureuse de ses enfants-objets.»

Lors d’une entrevue menée par Bible urbaine, Nancy Vickers avoue qu’elle a toujours été fascinée par les accumulateurs compulsifs. «J’en connaissais plusieurs, dont une femme dans mon quartier où la Ville est venue vider sa maison trois fois.»

«Des histoires d’horreur! Je voulais explorer le côté psychologique des hoarders et des personnes qui aiment les objets et ne veulent pas s’en défaire.»

Des détails de la vie de Nancy Vickers

Sans être un récit personnel, Capharnaüm renferme plusieurs détails autobiographiques. Tout comme l’autrice, Elsa est une arachnophile, soit une personne qui aime les araignées. Elsa achète tous les objets qu’elle peut trouver en forme de corbeau.

Or, j’étais avec Nancy lorsqu’elle a acheté un corbeau en métal, qui figure maintenant à l’entrée de sa maison à Ottawa. De plus, elle décide d’inclure Marilyn Monroe dans son roman après avoir pris connaissance d’un ouvrage que je lui ai offert sur les poèmes, écrits intimes et lettres de la sex-symbol.