Les zones d’ombre du jeu compulsif

Dans une étude, à paraître bientôt, la chercheuse rappelle également le manque de régulation. Contrairement à d’autres jeux de hasard et d’argent, ces jeux mobiles appartiennent à des compagnies internationales qui rendent peu de compte aux États. «C’est pourtant une responsabilité collective et partagée du monde de l’industrie et des développeurs, des gouvernements et des chercheurs, que de réclamer des comptes et la transparence de ces pratiques, pas juste celle du joueur», soutient Annie-Claude Savard.

La place des femmes à la table de jeu

Près de 64% de la population québécoise a joué au moins une fois dans les 12 derniers mois, mais seulement 2,2% de ces joueurs développent des problèmes de jeu. «Il y a des femmes parmi eux qui n’ont pas le même profil ni les mêmes motivations et pourtant, il n’y aura pas de prévention ciblée ni de services adaptés pour elles», souligne la professeure adjointe du Service de toxicomanie de la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke, Adèle Morvannou.

À l’Acfas, la chercheuse a présenté «Lise», joueuse typique. Lorsqu’elle s’assoit à la table de jeu, c’est plus tardivement que les hommes, vers la cinquantaine. Lise ne joue pas non plus aux mêmes jeux, privilégiant les non stratégiques comme les machines à sous ou vidéo et les jeux hybrides comme Candy Crush ou Homescapes. Et Lise va perdre l’argent plus discrètement. Ce ne sera pas flamboyant!

La Pre Morvannou a rencontré 46 joueuses de poker, dont 11 auraient eu des problèmes de santé mentale et consulté un médecin. Comme les joueurs compulsifs, les femmes développeront des problèmes de l’humeur et d’anxiété et s’avèrent autant à risque de dépression. Des problèmes pour lesquelles elles iront consulter plus facilement que les hommes, mais sans parler de leur problème de jeu.

«Ce problème sera très rarement diagnostiqué ou rarement vu comme une priorité chez elles. Même si elles connaissent les services de soins spécifiques, elles les utilisent très peu et c’est alors plus difficile de les aider», relève la chercheuse.