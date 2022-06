L’anorexie, une pathologie qui affecte toute la famille

Bien plus qu’un simple entêtement

Mégane a déjà été affublée du terrible surnom de Mégramme Kilogramme lorsqu’elle était un peu grassette.

Ce n’est plus le cas, mais elle sent les calories «agir dans son corps comme de la levure dans du pain». L’adolescente refuse tout repas et sa mère lui dit d’arrêter ses folies, de se remettre à manger «de façon raisonnable comme tout le monde».

Hélène Koscielniak décrit avec brio comment l’anorexie conduit une ado à faire des choses bizarres et à adopter souvent à des raisonnements insensés.

D’un chapitre à l’autre, on découvre que l’anorexie n’est pas un simple entêtement, mais bien une maladie mentale, un désordre psychologique, une pathologie qui peut affecter toute la famille.

Le jeune public appréciera

Les parents se demandent s’ils ont été la cause de ce dérèglement chez leur enfant adorée. Le père, en particulier, sous-estime «l’ampleur de la complexité d’un trouble du comportement alimentaire».