Passer de la petite à la grande histoire franco-ontarienne

Rose-Aimée Bélanger, Patrice Desbiens, Marie-Paule Charrette-Poulin, Réjean Grenier, Céleste Lévis, voilà quelques-unes des 25 Étoiles du Nord que Danielle Carrière-Paris présente dans une édition spéciale de la revue Le Chaînon.

Les 25 personnes ont un lien, de naissance ou d’adoption, avec cette région de l’Ontario. Âgées entre 25 et 97 ans, elles inspirent par leur travail, leur bénévolat et/ou leur passion pour le patrimoine franco-ontarien.

Tous les métiers et professions sont représentés, que ce soit en éducation, arts, culture et littérature, santé, politique, communications, tourisme et entreprenariat. Au moins 13 des 25 noms retenus m’étaient déjà familiers, notamment les écrivains Patrice Desbiens, Hélène Koscielniak et Melchior Mbonimpa.

Réseau du patrimoine franco-ontarien

Le Chaînon est publié par le Réseau du patrimoine franco-ontarien. Son président Francis Thériault précise que «ce numéro spécial vise à inspirer une relève émergente à la recherche de modèles positifs». Il s’agit d’un échantillonnage de personnes d’exception, car elles sont trop nombreuses pour faire l’objet d’un seul recueil.

Mère et fils figurent dans ce riche survol; il s’agit de la sculptrice Rose-Aimée Bélanger (97 ans) et de l’entrepreneur-activiste Pierre Bélanger. Les œuvres de la mère jouissent d’une renommée mondiale. La sculpture Les Chuchoteuses, située dans le Vieux-Montréal, « compte parmi les huit créations citées comme œuvre d’art publique emblématique de Montréal.