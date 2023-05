Une première visite au Canada réussie pour la WNBA

La popularité du basketball féminin est indéniable

La popularité du basketball féminin continue de monter en flèche. Le match de la finale du « March Madness » opposant LSU et Iowa a attiré une moyenne de 9.92 millions de téléspectateurs, un record pour le volet féminin du tournoi.

La directrice générale et entraîneuse du Lynx, Cheryl Reeve, crédite la WNBA pour la popularité grandissante du sport.

« Nous sommes directement responsables de la croissance du basketball féminin. Les joueuses commencent à jouer plus jeune et rêvent de devenir pro. La barre a été élevée et le talent est là. »

« Il a encore beaucoup plus de talents qui méritent de jouer dans la meilleure ligue du monde », a commenté Bridget Carleton.

Le succès de la démonstration de samedi peut définitivement faire rêver les joueuses et amateurs à voir une franchise de la WNBA s’installer à Toronto dans un avenir rapproché.