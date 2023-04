Les Raptors sortent par la petite porte

Siakam ajoute un tir à mi-distance, FVV un nouveau tir primé et un double pas (25-16). Le meneur est bouillant de loin (3/3) mais les visiteurs restent à bonne distance grâce à un panier plus la faute de DeRozan – qui prend son rebond et le tranforme en un 2 et 2 – ainsi que le premier tir primé des Bulls du match par Williams. Au terme des 12 premières minutes, TO mène de 5 points, 28-23.

Une adresse de loin déterminante

L’adresse à 3 fuit les locaux en début de 2e quart. Chicago passe un 6-0 et prend momentanéement les commandes. L’avantage est de courte durée avec un nouveau tir à mi-distance de Siakam et une pénétration de Barnes (32-29).

A la mi-parcours dans cette deuxième période, les Torontois ont retrouvé l’écart de 5 points (39-34). Siakam est l’homme de cette première mi-temps. Il atteint la barre des 17 points. Toronto compte 9 longueurs d’avance (48-39).

L’écart se maintien autour de 8 jusqu’à un 3 à la sirène du milieu du terrain de Fred VanVleet. Plus 11 à la mi-temps (58-47). Plus gros écart du match jusque-là.