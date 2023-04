La saison régulière dans le rétroviseur, les Raptors se concentrent sur Chicago

Mais comment se prépare Toronto pour son premier match de play-in de l’histoire de la franchise? Comme un match 7 ou comme un premier match de séries éliminatoire? Ni l’un ni l’autre selon Nick Nurse. Il précise qu’il a des observateurs qui s’intéresseront à l’autre match de barrage entre Miami et Atlanta.

Le vaincu affrontera le vainqueur de cette confrontation entre Toronto et Chicago pour une place en série face aux… Bucks de Milwaukee!

Présentation Raptors-Bulls

