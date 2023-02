Les Raptors lancent leur fin de saison dans la douleur contre Détroit

Les Pistons passent un 5-0 et poussent Griffin à prendre un temps mort. Siakam marque à la reprise du jeu. Malgré cela, le momentum est en faveur des visiteurs. Bogdanovic avec la faute les ramène à -7.

Personne n’arrête Bogdanovic

Griffin met sur le terrain un 5 étrange avec Flynn et Banton associés à l’arrière et Siakam, VanVleet sur le banc. Étonnement, cet étrange assemblage tient le choc et maintient l’écart jusqu’au retour de FVV et Poeltl.