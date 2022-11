Raptors et Bulls gagnent chacun à la maison

Trois séries de deux matchs face à la même équipe et trois fois le même résultat pour les Raptors. Après avoir partagé les points avec Miami et Philadelphie, Toronto a enchaîné une troisième série en « back to back » face à Chicago. La différence, cette fois-ci, résidait dans le fait que le premier match se jouait à domicile et le second le lendemain dans l’Illinois. Mais le point commun c’est que, de nouveau, les Torontois ont gagné un match sur deux.

Les deux équipes ont profité chacune de l’avantage du terrain, avec une victoire canadienne dimanche et une victoire américaine lundi. Les Raps, après 11 matchs disputés, affichent un bilan de 6 victoires pour 5 défaites. Ils affronteront les Rockets de Houston mercredi avant de repartir sur la route pour la fin de semaine.

Match 1: Raptors 113 – Bulls 104

Les Raptors retrouvaient l’aréna de la Banque Scotia après un voyage dans le Texas qui les a vu battre facilement les Spurs de San Antonio (100-143) et tomber de peu à Dallas (111-110). Mais au-delà de cette défaite, c’est surtout la blessure aux adducteurs de Pascal Siakam qui a fait beaucoup de bruit cette semaine. Les Raptors devront se passer de leur meilleur joueur pour un minimum de deux semaines.

Pour affronter les Bulls, eux aussi privés d’un joueur majeur en la personne de Zach LaVine, Toronto enregistrait le retour de Fred VanVleet. Le natif de l’Illinois a signé son retour d’une performance exceptionnelle avec 30 points 5 rebonds et 11 passes décisives. Le jeune joueur de premier année, Christian Koloko, a réalisé son meilleur match de sa jeune carrière avec un impact considérable dans la raquette.