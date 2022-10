Les Raptors partagent les points avec les Sixers

Mais toujours emmenés par l’inévitable Maxey, les Sixers ont le dernier mot dans cette 3e période. Ils mènent 70-81 sur un panier d’Harrell au buzzer.

Le banc des Raps accompagné de VanVleet et Trent Jr. connaît un très mauvais début de 4e quart. Philly reprend 15 longueurs d’avance (74-89). TO se donne tout de même une chance avec un retour à -10 (79-89).

Mais, Maxey, encore et toujours lui, décide de sonner la fin de la récré avec 8 points de suite en sortie de temps mort (81-99). Il intercepte la balle sur l’action suivante et provoque la faute de Siakam. Il met ses deux lancers pour tuer le match (81-101). Toronto finit la rencontre avec les remplaçants sur les 3 dernières minutes du match. Défaite sur le score final de 90-112.

Les chiffres

