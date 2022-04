Match 5: Les Raptors s’imposent sereinement à Philadelphie

– Matisse Thybulle ne sera pas là pour le match 6. L’ailier à moitié vacciné non autorisé à voyager au Canada est vraiment apparu hors de rythme en attaque et peu impactant en défense (là où on pouvait l’attendre). Ses seuls points ont été inscrits par Achiuwa contre son camp… Le fait qu’il ne fasse pas le voyage à Toronto est presque un plus pour les Sixers…

Les points positifs collectifs

– La défense des Raptors est de plus en plus efficace au fur et à mesure que la série avance. Philly a été limité à 88 points et a connu ses plus faibles adresses de puis le début (38% en général, 27% à 3-points). L’absence de VanVleet, en difficulté en raison de ses problèmes de genou, apparaît comme un mal pour un bien. En effet, en son absence Nurse peut aligner ses cinq de grandes tailles et envergures qui gênent considérablement les Sixers, à l’image de Tyrese Maxey dont les statistiques aux points sont en chute libre (38,23,19,11 et 12 points lundi).

– Les pertes de balle provoquées ont aussi été, une nouvelle fois, un élément clé avec 16 ballons perdus par Philadelphie qui ont rapporté 20 points aux Torontois.

– Joël Embiid, déjà diminué par sa blessure au pouce, est apparu fatigué en 3e quart. Il tourne à 40 minutes par match dans la série, lui qui tourne à 33 en saison régulière et qui n’a jamais eu plus de 36 minutes par match en moyenne sur une série dans sa carrière. Ciblé par l’attaque torontoise, il a subi les pénétrations de Precious Achiuwa et Pascal Siakam concédant des points sur 5 possessions de suite.

Les points positifs individuels

– Pascal Siakam est le meilleur joueur sur le terrain depuis deux matchs. Lundi, il est passé tout proche du triple double avec 23 points, 10 rebonds et 7 passes décisives. Avec un peu plus d’adresse de loin de la part de ses coéquipiers, il aurait dépassé les 10 assistances puisque ces derniers ont tiré à 2/10 à 3 sur ses passes.