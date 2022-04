Match 4: les Raptors restent en vie grâce à un grand Pascal Siakam

Les Raptors de Toronto, menés 3-0, retrouvaient les Sixers de Philadelphie, samedi après-midi pour le match 4 du premier tour des séries éliminatoires. Dos au mur, les hommes de Nick Nurse ne se présentaient pas abattus face à un adversaire qui les avait malmenés sur les deux premiers matchs, mais qu’ils auraient dû battre lors du troisième, perdu sur le fil (101-104).

Ils ont en plus reçu deux bonnes nouvelles avant la rencontre: le retour de Scottie Barnes et le titre de meilleure recrue de l’année remporté par leur choix numéro 4 aux derniers repêchages. Toutes les conditions étaient donc réunies pour réaliser une belle performance devant un public de l’aréna Scotiabank de nouveau gonflé à bloc et prêt à pousser ses joueurs.