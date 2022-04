Les Raptors tombent à Philadelphie face à des performances inattendues

Sûrs de leur force, les Sixers vont gérer leur barque en quatrième quart pour prendre l’avantage dans la série avec une victoire nette et sans bavure sur le score de 131-111. Pour couronner le tout, Scottie Barnes sort sur blessure après s’être tordu la cheville face à Joel Embiid qui lui a involontairement marché dessus de tout son poids.

Tough to watch, but sequence here is absolutely worst case for Barnes. His own weight was on outside of left foot as he came to double Embiid — you can see his sneaker stretch — and then Embiid brings his full momentum onto Scottie’s foot and it gets ugly. pic.twitter.com/DLkKSQuscP

— Michael Grange (@michaelgrange) April 17, 2022